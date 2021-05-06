ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأربعاء مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك.

الاجتماع ناقش المختنقات التي تواجه وزارة الصحة وسرعة حلحلتها من توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وانسيابها وعدم انقطاعها.

كما نوقش برنامج العلاج بالخارج ووجوب تنظيمه وفق الضوابط التي أعدتها وزارة الصحة ورؤية الديوان فيها، حتى لا يصبح ثغرة لإهدار المال العام، مع العمل بالتوازي على توطين العلاج بالداخل ودعمه بكل ما يمكن من توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة وفنيين وفيزيائيين.

وأكد الطرفان على دعم وتفعيل العمل بالمنظومات الإلكترونية، لما لها من آثر جيد في ضبط آليات العمل وترشيد الإنفاق وإعطاء الإحصائيات الفعلية.

من جهته، أثنى الزناتي على دور ديوان المحاسبة ورئيس الديوان خالد شكشك على اهتمامهم البالغ بوزارة الصحة وتذليل الصعاب أمامها، وعلى الاهتمام الذي لمسه منهم فيما يخص معاناة المرضى.

وأكد أن ديوان المحاسبة تحمل على عاتقه الكثير من المسؤوليات لمعالجة المشاكل التي تواجه المرضى بالداخل والخارج وكذلك حلحلة العراقيل التي كانت عائق لتوافر الأدوية وخاصة أدوية الأورام ومشغلات الكلى.

من جانبه، أثنى شكشك على الجهود المبذولة للإصلاح التي لمسها من قبل وزارة الصحة.

وقال رئيس الديوان: نحن هنا للمساعدة، وأنهم بدورهم لا يستطيعون تقديم المساعدة ما لم تكن الإدارة العليا لديها الرغبة في التغيير، وهذا ما لمسناه من على الزناتي.

وأتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية من الجانبين يرافقها تشكيل فرق عمل بين الإدارات المختصة من وزارة الصحة وديوان المحاسبة، لتقديم الحلول والتوصيات لمعالجة كل المشاكل وإيجاد الحلول كتوفير الاحتياج قبل شُحه.

هذا وحضر الاجتماع كل من إدارات وزارة الصحة وديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية وجهاز الإمداد الطبي، وكذلك الإدارات المختصة بديوان المحاسبة.

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