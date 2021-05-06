مصر – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات، بما في ذلك الموافقة على تعديل لاتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم القرارات الستة التي أصدرها الرئيس المصري، وشملت القرار رقم 697 للعام 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر.

وتم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار بين حكومتي مصر والولايات المتحدة في 29 يونيو 2020، وفي إطارها يتم تخصيص أموال كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المصدر: وكالات

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