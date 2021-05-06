جنيف – أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إن تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترح رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا يمثل “لحظة هائلة في المعركة ضد الجائحة”.

وكتب غيبريسوس في تغريدة: “هذه لحظة هائلة في المعركة ضد كورونا. التزام الرئيس الأمريكي بدعم رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا هو مثال قوي على قيادة الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الصحية العالمية”.

وكان بايدن أعرب يوم الأربعاء عن دعمه مقترحا بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات، رضوخا لضغوط متزايدة من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين وأكثر من 100 دولة أخرى.

وكانت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، قالت الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستؤيد رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19، لكنها أضافت أن المفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن ذلك ستستغرق وقتا.

وسيسمح المقترح، في حال تجسيده، للدول النامية بإنتاج لقاحات كوفيد-19.

المصدر: وكالات

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