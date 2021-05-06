ليبيا – أعرب السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند عن تأييد بلاده التام لدعوة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بشأن القوات الأجنبية.

نورلاند أكد في تغريدة له على حساب السفارة الأميركية في العاصمة طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد إن دعوة المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية من ليبيا هي في صالح السيادة الليبية وتصب في إطار تحقيق الاستقرار في البلاد.

يشار إلى أن تصريح نورلاند بشأن دعم المنقوش جاء بعد مهاجمة مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني للمنقوش ووصفها لدعوتها لإخراج القوات الأجنبية بالمنحازة للعدو والمشروع الصهيوني ضد تركيا.

ودعا الغرياني أهل طرابلس وبالأخص بركان الغضب إلى التصدي لتصريحات المنقوش، مدعيًا أن تركيا أنقذت ليبيا من محنة حقيقية وإن فضلها يجب ألا ينسى ويذكر شرعًا وعرفًا ومروءة ومن ينكره لا يستحق الاحترام من أهل ليبيا ويجب الوقوف في وجهه وصده لأن تصرفه يدل على أنه غير أهل للمسؤولية حسب تعبيره.

وكان القيادي بمدينة مصراتة آمر ما تعرف بـ”شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب التابعة لأركان الوفاق مختار الجحاوي الموالي بشدة لتركيا قد استنكر تصريحات المنقوش بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما في ذلك العسكريين الأتراك ومرتزقتهم السوريين.

وطالب الجحاوي في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية المقربة حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان تابعته صحيفة المرصد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة إقالة المنقوش من منصبها بسبب هذه التصريحات.

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