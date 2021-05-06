ليبيا – شارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار عبد الحميد الدبيبة في حدث الإعلان عن تقييم أصول المؤسسة والشركات التابعة لها، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

ووجه الدبيبة في كلمته بهذه المناسبة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- الشكر لكل المسؤولين والموظفين بالمؤسسة على جهودهم في تطوير المؤسسة والمحافظة على أموال الليبيين، رغم التحديات التي مرت بها المؤسسة.

كما أكد على أهمية الاستجابة لدعوات الكشف عن استثمارات الليبيين وأموالهم لأول مرة منذ تأسيس هذه المؤسسة.

وأشار الى أهمية تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى مؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسات المالية والاستثمارية بشكل خاص، حتى تتمكن بالفعل من تحقيق هذه التنمية المنشودة وتقوية الاقتصاد الوطني وخلق مصادر دخل جديدة.

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