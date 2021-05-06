بايرن ميونيخ ينضم إلى سباق الحصول على توقيع أشرف حكيمي

بايرن ميونيخ ينضم إلى سباق الحصول على توقيع أشرف حكيمي

إنجلترا – تعرض أرسنال إلى ضربة محتملة في سعيه طويل الأمد لضم المغربي أشرف حكيمي إلى صفوفه، حيث زعمت تقارير ألمانية أن بايرن ميونيخ سينافس النادي الإنجليزي للحصول على توقيع نجم إنتر ميلان.

واتضح أن انتقال نجم إنتر ولاعب دورتموند السابق البالغ 22 عاما يبدو صعبا في ظل إعلان بايرن عن خفض حجم استثماراته بسبب الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ودفع إنتر العام الماضي لريال مدريد 45 مليون دولار مقابل ضم الظهير الأيمن الديناميكي، لذا يتعين على إدارة البايرن إيجاد حلول ذكية للمضي قدما في الصفقة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن صفقة مبادلة محتملة بما في ذلك لاعب خط وسط بايرن ميونيخ كورنتين توليسو كما قيل إن أنطونيو كونتي مدرب إنتر مهتم للغاية باللاعب الفرنسي.

وصرح أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال اللاعب المغربى، بأنه ليس متفاجئا من اهتمام بايرن “لأن أشرف هو الأفضل في مركزه”.

وذكر الوكيل أن عقد موكله مستمر مع الإنتر حتى عام 2025 وقال: “لقد فاز للتو باللقب مع إنتر ويشعر بالسعادة.”

وتبلغ القيمة التسويقية لحكيمي في بورصة اللاعبين إلى 50 مليون يورو حسب موقع “ترانسفير ماركت”.

يذكر أن حكيمي رفع رصيده من الألقاب إلى ستة، بعدما توج من قبل بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند، وأخيرا حقق لقب “الكالتشيو” بقميص إنتر.

المصدر: “وكالات”

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