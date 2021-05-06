كييف – وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، إلى كييف في إطار زيارة رسمية من المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بان زيارة بلينكن إلى كييف تهدف لتأكيد الدعم الصارم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها” من قبل الولايات المتحدة في ظل ما تعتبره “عدوانا مستمرا من قبل روسيا” إضافة إلى الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد.

وتشمل زيارة بلينكن والوفد المرافق لقاءات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، ورئيس وزراء البلاد، دينيس شميغال، والرئيس زيلينسكي، ومن المتوقع أن يشارك بعد ذلك الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك.

ووصل بلينكن إلى كييف قادما من لندن حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية دول “G7″، واصبح بالتالي أول ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزور أوكرانيا.

وسبق أن أكدت إدارة بايدن مرارا عزمها “دعم سيادة أوكرانيا” في ظل التوتر المستمر مع روسيا عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى الحضن الروسي عام 2014.

المصدر: وكالات

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