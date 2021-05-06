مصر – كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن وجهها بعد عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى إجرائها 4 عمليات جراحية واستعادتها حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

وقالت فرغلي في مقابلة تلفزيونية: “صوتي مبقاش مخنف، وفي ناس لم أتخيل يكلموني ويسألوا عليا رجعولي ثقتي في نفسي كست وكممثلة، وحسسوني إني عايزة أشتغل أحسن وأقدم أكثر من اللي قدمته، أنا حالتي النفسية كانت في الحضيض وكنت بتمنى الموت ومكنتش شايفة سبب ليا إني أعيش، بس الحمد لله، اللهم لك الحمد”.

وأشارت إلى سؤال عدد كبير من الفنانين عنها خلال فترة مرضها، مشيدة بالدور الذي قامت به الفنانة رانيا محمود ياسين من خلال ردها على الشائعات التي ثارت مؤخرا عن وفاتها خلال رحلة علاجها، مضيفة:” كانت ضهري وصوتي”.

المصدر : مصراوي

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