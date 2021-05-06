ليبيا- أكد تقرير ميداني نشرته صحيفة “دكا تربيون” البنغالية وصول طائرة تقل بنغاليين عائدين من ليبيا إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تسهيل المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 160 من المهاجرين غير الشرعيين البنغاليين إلى ديارهم، بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية، مبينًا إن من بين العائدة إمرأة واحدة.

وأضاف التقرير: إن عملية العودة تمت بالتنسيق مع سفارة بنغلاديش في ليبيا، وتضمنت إعادة جثة مواطن بنغالي توفي في المهجر، مؤكدًا تقديم المنظمة وموظفي الحكومة في بنغلادش الطعام والفحوصات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمعلومات والمساعدات النقدية للسفر من المطار إلى المنزل.

وأشار التقرير إلى تعرض بعض العائدين إلى صدمات جسدية ونفسية أثناء تقطع السبل بهم في ليبيا، ناقلًا عن أحدهم قوله: “الحياة هناك كانت خطيرة للغاية، حيث استمرت الأعمال العدائية وقررت العودة إلى بلدي؛ لأنني لم أستطع كسب المال الكافي، وكان من الصعب للغاية البقاء هناك”.

وأضاف قائلًا: “أنا ممتن للمنظمة الدولية للهجرة وحكومة بنغلادش على ترتيب رحلتي إلى الوطن، وأنا سعيد جدًا لأنني سأرى أسرتي بعد سنوات”، فيما قال رئيس بعثة بنغلادش غيورغي غيغوري: “المهاجرون البنغاليون العالقون يجدون أنفسهم في ظروف محفوفة بالمخاطر في ليبيا”.

وأضاف بالقول: “أدى وباء كورونا إلى تفاقم نقاط الضعف لديهم؛ لأن أولويتنا الأولى هي تزويد هؤلاء العائدين بطريقة آمنة وكريمة للعودة إلى ديارهم ودعم إعادة الاندماج في مجتمعاتهم وللقيام بذلك نواصل العمل بشكل وثيق وبناء مع الحكومة وأشكرها على جهودها المستمرة”.

ترجمة المرصد -خاص

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