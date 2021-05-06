ليبيا – بعث رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر عبد ربه صالح كتابًا إلى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو بشأن كتاب التظلم الذي بعثه الأخير إلى الديوان.

الكتاب الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أتى بالإشارة إلى كتاب التظلم المؤرخ في الـ8 من أبريل الماضي بشأن القرار رقم 131 لعام 2021 بشأن إيقاف بعيو عن العمل، وإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للمراجعة المصاحبة، بما فيها حساب المرتبات.

وجاء في الكتاب: “نفيدكم وبصفتنا رئيس ديوان المحاسبة الشرعي المعين بقرار مجلس النواب رقم 30 لعام 2014 أننا لم يصدر عنا أي قرار بإيقافكم عن العمل أو وقف حسابات مرتبات العاملين بالمؤسسة”.

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