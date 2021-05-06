سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان رسمي اليوم الخميس، تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ” 2022″.

وقال الفيفا في بيانه: “بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تجري في يونيو 2021”.

وأضاف البيان: “تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022”.

المصدر: ar.fifa.com

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