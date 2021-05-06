ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يمارس صلاحياته المنصوص عليها بالتنسيق مع المجالس البلدية والأجسام العسكرية والأمنية عند زيارة أي مدينة ليبية، قائلًا: “لا وجود لحفتر (القائد العام للقوات المسلحة) من بين هذه الأجسام، وفرضه فقط الواقع في فترة مضت”.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأربعاء أضاف زاعمًا: “ما قامت به المليشيات المسلحة في بنغازي من تصرفات سيئة عند منع الوفد الحكومي من النزول في بنغازي غير مقبول إطلاقًا ومرفوض، ويجب على الدبيبة ألا يخضع لهذه التصرفات المستفزة والابتزاز الواضح وإنهاء هذا العبث” دون أن يشير إلى تصريحات الدبيبة بشأن عدم تعرضه لمنع بل مجرد خطأ لوجستي حسب قوله.

وتابع: “في نظر الدبيبة يتكون الجسم العسكري من وزارة الدفاع التي هو يرأسها ورئاسة الأركان التي يقودها محمد الحداد، وغير ذلك هي أجسام موازية معرقلة” رغم حديث الدبيبة لذات القناة عن ضرورة جمع رؤساء الاركان في المنطقتين الشرقية والغربية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وواصل مزاعمه بالقول : “حفتر يسعى مجددًا لفرض نفسه في المشهد رغم انتهائه على جميع المستويات، فداعموه وحلفاءه وصلوا لقناعة بأن الهزيمة الأخيرة أبعدته عن المشهد، وفشل الرهان عليه”.

دبرز أوضح أن الدبيبة بحصوله على الثقة من مجلس النواب وعند إقرار الميزانية يمكنه الانطلاق مباشرة للعمل في المجالس البلدية ومؤسسات الدولة الأخرى التي تتبعه مباشرة.

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