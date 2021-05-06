فنزويلا – زار الممثل السينمائي الأمريكي المشهور، ستيفن سيغال، الذي يعمل منذ ثلاث سنوات كمبعوث خاص في الخارجية الروسية، العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث استقبله رئيس الدولة نيكولاس مادورو.

ونشرت وسائل إعلام محلية، امس لقطات تظهر سيغال الذي يتولى منذ عام 2018 منصب المبعوث الخاصة بالروابط الروسية-الأمريكية في الخارجية الروسية ويحمل الجنسية الروسية منذ عام 2016، تظهره وهو يهدي مادورو سيف ساموراي.

وأشهر مادورو بدوره السيف وقام بعدة حركات به واتخذ وقفة قتالية كما لو أنه كان سامورايا حقيقيا مستعدا لخوض القتال.

ولم يتضح ما إذا كانت زيارة سيغال إلى كاراكاس تحمل طابعا رسميا أو شخصيا، لكن وسائل إعلام ذكّرت بأن نجم أفلام الإكشن الهوليوودية سبق أن زار في أواخر أبريل الماضي مقر الخارجية الروسية بموسكو.

المصدر: وكالات

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