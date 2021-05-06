سوريا – طالب وزير الموارد المائية في سوريا تمام رعد الجانب التركي بإطلاق المياه في نهر الفرات وفق الحصة العادلة لسوريا والعراق، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل في هذا الشأن.

وخلال جولة استطلاعية على واقع المنظومة المائية في محافظة دير الزور والإجراءات المتخذة لمواجهة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، قال رعد إن “انخفاض تصريف مياه نهر الفرات إلى ما دون الـ 50 بالمئة من الوارد اعتبارا من نقطة دخول النهر في الأراضي السورية انعكس على انخفاض التصريف في مجرى النهر بمستويات ومواقع مختلفة لمحطات مياه الشرب والري”.

وأضاف أن “الوضع مطمئن على صعيد تأمين مياه الشرب وعلى صعيد مضخات الري الزراعي، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات من الجهات المعنية واستقدام آليات من حلب وحمص لتجريف الأقنية والمجرى في القطاع الثالث لتأمين عودة جريان المياه”.

وأكد أن “سبب الانخفاض هو انقطاع المياه من الجانب التركي الذي نطالبه بإطلاق المياه وفق الحصة العادلة المقررة لكل من سوريا والعراق”.

وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل في هذا الموضوع لإعادة جريان نهر الفرات إلى ما كان عليه”.

ولفت إلى أن “استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد الأمن المائي في كل من الرقة ودير الزور والحسكة”.



المصدر: “سانا”

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