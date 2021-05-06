إيطاليا – كشفت تقارير صحفية إيطالية، امس أن خزينة نادي برشلونة ستنتعش بمبلغ قدره مليون يورو، بعد فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحسب تقرير الصحفي الموثوق، جيانلوكا دي مارزيو بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، سيتعين على إنتر ميلان دفع مليون يورو لبرشلونة كمكافأة الفوز بلقب الدوري الإيطالي، كجزء من عملية انتقال أرتورو فيدال إلى “النيراتزوري”.

ولم يدفع إنتر ميلان أي رسوم انتقال نظير التعاقد مع فيدال من برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، وتم التوصل فقط إلى اتفاق يدفع بموجبه الإنتر مبلغا معينا على شكل مكافأة مرتبطة بتحقيق أهداف رياضية معينة، منها لقب الدوري.

كما سينعش كالياري أيضا خزينته بمكافأة مماثلة مرتبطة بفوز “النيراتزوري” باللقب، حيث تضمنت شروط عقد انتقال نيكولو باريلا إلى الإنتر الحصول على 2 مليون يورو في حال فوز الأخير بالدوري.

المصدر: gianlucadimarzio.com

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