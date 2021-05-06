الصين – أثارت رسالة بعثتها السفارة الأمريكية في بكين عبر الإنترنت، غضبا في الصين، حيث دعت الطلاب الحاصلين على منح دراسية في واشنطن إلى “القفز مثل الجراء”.

وذكرت الرسالة التي تم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أنه “تم قبول الطلبات للدراسة في الجامعات الأمريكية.. وعلى أولئك الذين يرغبون في الذهاب، “القفز على الفرصة مثل الجراء الصغيرة”.

وقد أثار هذا التشبيه مئات الآلاف من التعليقات التي وصفت المنشور، إلى جانب مقطع مصور لجرو يسعى لعبور سياج، بالعنصري.

يأتي الجدل وسط توترات متصاعدة بين بكين وواشنطن بشأن النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وغيرها.

ووفق وكالة “أسوشيتد برس” فإن الصين اتخذت خطا متشددا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنها تزيد من إنفاقها العسكري وقوتها الدبلوماسية.

المصدر: أ ب

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