ألمانيا – أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنه ليس لديها الوقت الكافي حاليا للتفكير في مستقبلها بعد مغادرتها منصب المستشارة، وإنها تخطط للقيام بذلك بعد تقاعدها.

وأضافت ميركل في رد على سؤوال حول خططها بعد التقاعد: “يتطلب العمل الآن الكثير مني خلال الفترة الحالية (انتشار الفيروس) لذلك ليس لدي وقت للتفكير فيما سأفعله بعد ذلك. وبعد ذلك (بعد التقاعد) سأخذ قسطا كافيا من النوم، وأمشي في الطبيعة وأفكر حول ما أريده بالضبط وأتطلع إليه، لكن في الوقت الحالي انا سعيدة للقيام بعملي”.

وتشغل ميركل منصب المستشارة الألمانية منذ عام 2005، وصرحت سابقا أن فترة ولايتها الحالية هي الأخيرة.

في سبتمبر المقبل ستجرى الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، وعلى أساس نتائجها سيتم تشكيل حكومة جديدة مع مستشار جديد.

المصدر: نوفوستي

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