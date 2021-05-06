الولايات المتحدة – تحشد الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الجهود للضغط على كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية، بالرغم من رفض بيونغ يانغ أي ضغط من هذا النوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إن “الوزراء ناقشوا المخاوف المشتركة بشأن برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، كما أعادوا التأكيد على التزامهم بتعاون ثلاثي ملموس نحو نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف أن الوزراء اتفقوا أيضا على “ضرورة التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن بهذا الصدد من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنها كوريا الشمالية لمنع الانتشار، فضلا عن التعاون لتعزيز الردع والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيراه الياباني موتيغي توشيميتسو والكوري الجنوبي تشونغ يوي يونغ، على هامش مؤتمر دولي لمناقشة المراجعة السياسية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن كوريا الشمالية.

وجاء الاجتماع الثلاثي بعد مباحثات منفصلة الاثنين في لندن بين بلينكن وموتيغي وتشونغ.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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