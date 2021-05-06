وزير خارجية فرنسا يعلن أنه سيتوجه إلى لبنان “برسالة شديدة اللهجة” إلى السياسيين

وزير خارجية فرنسا يعلن أنه سيتوجه إلى لبنان “برسالة شديدة اللهجة” إلى السياسيين

فرنسا – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيتوجه اليوم الخميس إلى لبنان، حاملا معه “رسالة حازمة كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين”.

وقال لودريان في تغريدة عبر “تويتر”: “سأكون في لبنان يوم غد ومعي رسالة حازمة كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.. الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة: لقد اتخذنا إجراءات وطنية وهذه مجرد البداية”.

وأضاف: “كما تحمل زيارتي رسالة تضامن فرنسية مع التعليم والطب والتراث ومع اللبنانيين الذين يعملون من أجل بلدهم”.

وكان لودريان، أعلن يوم الخميس الماضي، أن باريس بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية، مشددا على أن “الأيام المقبلة ستكون مصيرية”.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة متزامنة مع فراغ سياسي حيث انهارت الليرة اللبنانية مع نفاد الدولار في البلاد، وعدم وجود أي خطة إنقاذ للدولة في الأفق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%.

وفي أغسطس 2020 أعلن رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته وذلك عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت ما أسفر عن مقتل 215 شخصا.

وقد تم تكليف سعد الحريري في أكتوبر الماضي بتأليف حكومة جديدة، لكنه وبعد مرور 6 أشهر فشل في تشكيل حكومته في ظل تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد وخلافاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

المصدر: RT

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