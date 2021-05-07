وحول الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة للحيلولة دون دخول السلالة “الهندية” الجديدة أو انتشارها داخل الدولة، قالت القطراني: إن المعمل المركزي للأمراض السارية هو من يستطيع الإعلان عن ذلك وإخطار المستشفيات به، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، ولا يوجد أي إخطار لأي مستشفى بشأنه، وبالتالي يتعامل الأطباء طبقًا للبروتوكولات الدوائية المتعارف عليها طبيًا دون أي تعديل.

وبينت أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات من شأنها منع انتشار الفيروس؛ بسبب الزيادة المطردة في أعداد المرضى، أو بسبب الخوف من السلالة الهندية، وبالتجول في الطرقات والأسواق لا يعتد المواطنين بأي تحذيرات طبية، ولا تقدم الدولة أي نوع من أنواع الانضباط في الشارع بشأن الفيروس.

القطراني نوهت إلى أن الدولة بدأت بالفعل في صرف لقاحي “أسترازينيكا” و”سبوتنيك” في بعض المناطق، إلا أن الشريحة الأكبر من المواطنين لم يتلقوه، وتطعم به بعض كبار السن فقط، حتى أن العديد من الأطباء وهم الخط الأول للدفاع خلال أزمة كورونا في أغلب المحافظات لم يتم تطعيمهم، فضلًا عن عدم توفر مبردات معينة يحتاجها اللقاح أثناء حفظه وتخزينه.