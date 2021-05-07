رومانيا – شن نشطاء مدافعون عن البيئة هجوما حادا على أمير إيمانويل المنتمي إلى العائلة الحاكمة في دولة ليختنشتاين، متهمين إياه بقتل أكبر دب في أراضي الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية.

وأعلنت منظمتا Agent Green الرومانية وVGT النمساوية أمس أن الأمير إيمانويل المقيم في النمسا حصل في مارس الماضي على ترخيص من وزارة البيئة الرومانية لقتل دبة تعدت على عدة مزارع في قرية أويدولا الواقعة في منطقة ترانسيلفانيا شمال غربي البلاد.

وذكرت المنظمتان أن الأمير بدلا عن ذلك قتل دبا آخر يدعو أرتور، كان يقيم في محمية بجبال الكاربات دون أن يقترب من الناس وكان يخضع منذ سنوات للرقابة من قبل علماء البيئة.

وأشارت Agent Green إلى أن أرتور البالغ من العمر 17 عاما كان يعد أكبر دب في رومانيا وعلى الأرجح في عموم الاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس Agent Green غابرييل باون عن قناعته بأن الأمير قتل ذلك الدب عمدا من أجل تحقيق مكاسب في مسابقات الصيد، على الرغم من أن القوانين الرومانية تحظر قتل الدببة لهذا السبب منذ عام 2016.

وأوضحت المنظمة أن الأمير حصل مقابل قتل هذا الدب على 592.8 من أصل النقاط الـ600 الممكنة في مسابقات الصيد، ما يمثل رقما قياسيا.

بدورها، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الأمير دفع سبعة آلاف يورو مقابل قتل الدب.

المصدر: RT + + نوفوستي + غارديان

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