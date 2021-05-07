ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل قيادة القوات المسلحة العربية الليبية، مثنية على التزامها المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان مع اقتراب الشهر الكريم من نهايته.

البعثة دعت عبر مكتبها الإعلامي البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيًا قبل عيد الفطر.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراءً حيويًا لبناء الثقة، ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساس ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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