السعودية – أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية أن السعودية حظرت الاستيراد من 11 مصنعا لإنتاج لحوم الدواجن في البرازيل، وأن الجانب البرازيلي “لم يحصل على تبرير لهذا القرار” من الرياض.

وأشارت الوزارة البرازيلية، في بيان لها، إلى أنها “شرعت في محادثات مع السعودية بخصوص هذا الحظر”.

وقال البيان: “لم يحدث اتصال مسبق من السلطات السعودية، كما لم تقدم أي دافع أو مبرر يدعم تعليق الاستيراد”.

من جهتها، أكدت الحكومة البرازيلية، أنها “علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة بالمصانع البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى المملكة”.

وذكرت، أن “القائمة الجديدة التي تستبعد المصانع الـ11 أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اليوم الخميس”.

وتظهر البيانات البرازيلية، أن السعودية تعد أكبر مشتر للدواجن البرازيلية ومنتجاتها بنسبة تشكل نحو 12% من إجمالي مبيعاتها.

المصدر: “رويترز”

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