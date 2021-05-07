ليبيا – قال المحلل السياسي داوود العبدلي إن تعيين حسين العائب رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية خطوة في الاتجاه الصحيح، وتؤكد أن المجلس الرئاسي يعمل بالفعل لصالح ليبيا.

العبدلي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن هذا الجهاز شهد عبثًا على مدار 10 سنوات، حيث إن كل ملفات الأمن القومي الليبي كانت مستباحة كما نقلت ملفات مهمة لأجهزة استخبارات دول أخرى، بسبب وصول الإخوان لأعلى منصب بهذا الجهاز.

وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات الليبي الذي كان صميم عمله يقتضي التعاون مع استخبارات الدول المجاورة لتحقيق الأمن في البلاد كان منبوذًا، لغياب العمل النظامي عنه وتولي قادة الميليشيات مناصب حساسة به.

وأوضح أن العائب يحظى بثقة عالية من أبناء الشعب الليبي،حيث كان عضوًا بالجهاز وتمرس في مهنته.

وقال العبدلي أن ما حدث في مصر خلال فترة تولى تنظيم الإخوان الحكم فيها، بعد أن سربت الجماعة ملفات في غاية الأهمية والسرية لاستخبارات دول معادية لمصر.

وأضاف أن ليبيا شهدت ما هو أفظع مما حدث في مصر التي استطاعت احتواء الموقف وكان لها رد فعل سريع جدًا، لكن كان الوضع في ليبيا مختلفًا تمامًا بسبب الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد.

العبدلي أوضح أن هذا القرار هو الأفضل منذ المصالحة الليبية وتولي المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية.

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