ليبيا – أعربت الولايات المتحدة عن استعداد شركاتها للتعاون مع الجانب الليبي في القطاع الصحي، وخاصة فيما يخص توفير اللقاح المضاد لوباء كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، جاء الموقف الأميركي خلال لقاء جمع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة سفير واشنطن في العاصمة طرابلس ريتشارد نورلاند بالوزير على الزناتي، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

وتدارس الجانبان مدى الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتعددة في المجال الصحي، مع ترحيب الزناتي بالتعاون مع الولايات المتحدة بالخصوص فيما تطرق اللقاء إلى الوضع الوبائي العالمي وضرورة تكاتف جميع الجهود للقضاء عليه، من خلال مناقشة آلية توفير اللقاحات.

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