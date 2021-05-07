ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة بنتائج لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوفد بلديات الجنوب الشرقي ومجالسها الاجتماعية، بناء على دعوة منه لتجاوز تبعات تهميشه لهذا الجزء المهم من ليبيا، خلال تشكيل حكومته المبنية على المحاصصة.

اوحيدة وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “نتمنى أن نرى ذلك على أرض الواقع التزامًا بما تم التعهد به هذه المرة وأنصاف أبناء منطقة الجنوب الشرقي عامة والكفرة خاصة، لتهدأ نفوس أبنائها ويتلاشى ما يشعرون به من غبن وتهميش تتراكم آثاره يومًا بعد يوم، بسبب سوء تصرف السلطات المتعاقبة على هذا الوطن الجريح”.

وتابع: “أما بشأن عدم ذهاب ضمن الوفد المشكل، فقد أوضحت ذلك خلال اجتماع ترتيب تلبية الدعوة، وأني ما زلت على موقفي من هذه الحكومة ضمن زملائي النواب عن الجنوب الشرقي، ما لم يثبت لنا حسن نية وعدالة ونزاهة وقدرة هذه الحكومة على تنفيذ البرنامج المناط بها وأنها على مستوى المحافظة على لأمن القومي للبلاد”.

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