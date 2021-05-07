إسبانيا – شارك المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، في مران فريقه برشلونة الإسباني امس لأول مرة بعد غيابه منذ الـ20 من بريل الماضي بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.

وغاب برايثوايت عن المشاركة مع النادي الكتالوني في آخر 4 مباريات، ضد خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، وسيكون من الصعب الدفع به في مباراة القمة المنتظرة ضد أتلتيكو مدريد السبت المقبل، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: “برايثوايت سيكون في جاهزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي بالجولة 36”.

ومع تعافي النجم الدنماركي، ستبقى لائحة مصابي برشلونة تضم كلا من: أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في لشبونة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة أيضا في ركبته.

المصدر: mundodeportivo.com

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