تونس – ارتكبت بلدية مدينة المرسى التونسية خطأ فادحا عندما أرادت تكريم الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب.

وأساءت البلدية “دون قصد” لأبرز مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي.

وتداولت صفحات اجتماعية صورا للافتة بعنوان “نهج (شارع) بادر شاكر أسايب”، منتقدين “جهل” من قام بكتابة اللافتة وعدم معرفته باسم الشاعر.

وقالت الفنانة سوسن معالج بسخرية: “نشكر كل من ساهم معانا في نشر الجهالة ودعم الرداءة!”، مضيفة: “لم يبقى لنا سوى سقوط الصاروخ الصيني ويمحقنا”.

وتساءلت ناشطة تدعى غادة: “أي لعنة أصابت هذا البلد؟.. هل من المعقول أن يكون من كتبها وعلقها جاهل؟ كما أن البلدية أيضا لا تعرف اسم بدر شاكر السياب صاحب أنشودة المطر!”.

واعتبر البعض الآخر أن طريقة الترجمة الخاطئة والإملائية من اللغة الفرنسية إلى العربية دليل على الطبقية في احتقار اللغة العربية.

وبدر شاكر السياب ولد في محافظة البصرة في جنوب العراق في 25 ديسمبر 1926 وتوفي في 24 ديسمبر 1964، وهو شاعر عراقي يعد واحدا من الشعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين.

كما يعتبر أحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي، وهو من الشعراء الذين أحدثوا التحول الأهم في الشعر العربي الحديث، بالانتقال من البناء العمودي الكلاسيكي إلى الشعر الحر.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي

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