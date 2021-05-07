ليبيا – أصدر تيار ليبيا للجميع بيانًا يدعم فيه مطالب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش المتعلقة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

التيار وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه قال إن ممارسة الدولة الليبية لسيادتها واستقلال قرارها الداخلي والخارجي لن يتأتى طالما أن القوات الأجنبية والمرتزقة جاثمين على أرضها.

وأعرب التيار عن تأييد للجميع تأييدًا كاملاً مطلقًا بدعم مطلب وموقف المنقوش الذي عبرت عنه أمام البرلمان الإيطالي في الـ 23 من شهر أبريل الماضي ودعوتها للجمهورية التركية للتعاون من أجل إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية خلال اللقاء الذي جمعها بنظيرها التركي مولود جاويش اوغلو يوم الإثنين الماضي.

وأشار إلى أن مطلب الوزيرة هو مطلب كل ليبي وطني غيور على مصلحة الوطن واستعادة سيادته على كامل ترابه، وضماناً لوحدة الوطن واستقلاليته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

كما شدد التيار على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري دون اي قيد أو شرط، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه في مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي و صولاً لانتخابات 24 ديسمبر التي تُعد نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

التيار طالب في ختام بيانه كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي،وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ولجنة (5+5)، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم الدعم والمساندة للوزيرة المنقوش.

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