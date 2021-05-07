جولة جديدة من المباحثات حول الاتفاق النووي اليوم في فيينا

جولة جديدة من المباحثات حول الاتفاق النووي اليوم في فيينا

فيينا – تستأنف في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة الخاصة بالاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وإيران عام 2015 بشأن أنشطتها النووية.

ويشارك في لقاء اليوم ممثل عن الاتحاد الأوروبي باعتباره منسق الصفقة الدولية ومسؤولون من الدول المتبقية في الاتفاق، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيران.

ويستكمل المشاركون العمل الذي بدأ منذ أسابيع سعيا لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف وكذلك تأمين عودة الولايات المتحدة الأمريكية إليه بعد انسحابها الأحادي عام 2018.

وكانت الجولة السابقة انتهت الأسبوع الماضي وسط أجواء تفاؤل، إذ أكد الأوروبيون على “وجود بعض التقدم”.

المصدر: “أكي”

Share and Enjoy ! 0 Shares