ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي إنَّ من المنتظر أن تكون الرؤية المصرية التي قُدمت بوضوح للجانب التركي مدخلًا لاتخاذ أنقرة القرار الذي يتفق مع الشرعية الدولية وإعلان برلين ومقررات المجتمع الدولي وتفاهمات الأطراف الليبية، وصولًا إلى ديسمبر المقبل لتكوين السلطة الليبية المنتخبة وفقًا للمسار السياسي، والذي يستند في أهدافه على استعادة السيادة والوحدة الليبية، وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية.

حجازي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، أوضح أن الجانب المصري نقل لتركيا بكل وضوح وصراحة أسس عودة العلاقات وتطبيعها ارتباطًا بالمطالب المصرية العادلة والواضحة، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي وحسن الجوار، وعدم إتاحة الفضاء التركي للقنوات الإعلامية المناهضة للدولة المصرية، واستضافة عناصر مطلوبة ومدانة في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف وارتكاب عمليات إرهابية، بخلاف التوقف عن الممارسات الضارة بالأمن القومي المصري.

ومن بين هذه الممارسات الضارة بالأمن القومي لمصر -بحسب الدبلوماسي المصري السابق- ما يحدث في الجبهة الليبية وتواجد القوات التركية واستعانتها بالميليشيات الإرهابية المسلحة ونقلها لمسرح عمليات آخر، والتذرع باتفاقها مع الحكومة الليبية السابقة الوفاق الوطني والتي لم تتبع القواعد المرجوة لاستضافة قوات أجنبية على أراضيها، الأمر الذي يستدعي إتاحة الفرصة للمشهد الليبي للاستقرار، وعدم تخطي الحدود فيما يتعلق بالأمن القومي المصري.

وشدد حجازي على ضرورة سحب القوات التركية من الأراضي الليبية، باعتباره السبيل لاستعادة الدولة الليبية الموحدة والسيادة عليها.

ورأى أن مباحثات القاهرة الاستكشافية تأتي لوضع لمسات لخريطة طريق تحدد مسار العلاقات الثنائية، وعلى تركيا أن تتبعه؛ لأن مصر لم تتخذ أي إجراء يتعدى على السيادة التركية طوال الفترة الماضية.

وبيّن أن تحسين العلاقات التركية مع مصر هو السبيل أمامها لاستعادة علاقتها التي كانت طيبة مع العالم العربي قبل القيام بسياسات تسعى لفرض الهيمنة، مما تسبب في حدوث حالة من الاضرابات.

حجازي لفت إلى أن تركيا قامت بمجموعة من الممارسات الضارة بالأمن القومي العربي والمناهضة لأمن واستقرار دول المنطقة، ومنها التدخل السافر في سوريا، بالإضافة إلى تعديها على السيادة العراقية وممارسة سياسة إقليمية تعتمد الهيمنة والسيطرة.

Share and Enjoy ! 0 Shares