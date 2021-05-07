دبي – كشفت شركة “بروبرتي فايندر” المتخصصة في الأبحاث العقارية، عن عقد 6 صفقات كبيرة في دبي خلال أبريل الماضي، تجاوزت قيمة كل منها 50 مليون درهم.

وأفادت الشركة في تقرير لها عن أداء سوق دبي العقارية خلال أبريل 2021، بأن الشهر الماضي شهد تسجيل أعلى قيمة لصفقات البيع العقارية على أساس شهري بقيمة تجاوزت 10.97 مليارات درهم، مشيرة إلى أن هذه القيمة تعد الأكبر للصفقات العقارية شهريا في دبي منذ أربع سنوات.

وأوضح التقرير، أنه تم في أبريل الماضي إنجاز 4382 صفقة عقارية، بزيادة نسبتها 4.2% في حجم الصفقات، و0.6% في قيمة الصفقات مقارنة بمارس 2021، لافتا إلى أنه بهذا يصل إجمالي الصفقات العقارية المنجزة منذ بداية العام الجاري إلى 16 ألفا و577 صفقة، بقيمة 36.12 مليار درهم.

ولفت إلى أن الصفقات التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم بلغت نسبتها 70% من إجمالي الصفقات، مقابل 23% للصفقات التي راوحت قيمتها بين مليونين وخمسة ملايين درهم، و4% للصفقات بين خمسة و10 ملايين درهم، و3% للصفقات التي جاوزت قيمتها 10 ملايين درهم.

وبحسب تقرير “بروبرتي فايندر”، فقد شهدت مدينة محمد بن راشد واحدا من أعلى معدلات الإقبال في أبريل، وهو ما جعل منها المنطقة ذات عدد الصفقات الأكبر في دبي، تلتها منطقة قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.8% من إجمالي الصفقات، ومرسى دبي بنسبة 5.6%..

وقالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى “بروبرتي فايندر” لينيت آباد، إن “سوق العقارات السكنية في دبي تشهد نشاطا متميزا منذ بداية العام الجاري، إذ شهدنا خلال شهر أبريل بمفرده إنجاز 6 صفقات، تجاوزت قيمة كل منها 50 مليون درهم”.

وأضافت أنه “بالنظر إلى بيانات معاملات الرهن العقاري، شهدت شهور أبريل ومارس ويناير 2021 أكبر عدد من الصفقات العقارية الشهرية منذ مارس 2010”.

وأوضحت آباد، أن نسبة 60% من إجمالي الصفقات خلال أبريل الماضي، تركزت في السوق الثانوية/‏‏الجاهزة، و40% في سوق العقارات على المخطط، أما بالنسبة لأحجام الصفقات العقارية، فقد شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 1934 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 3.09 مليارات درهم، مقابل 2898 عقارا في السوق الثانوية بقيمة 7.89 مليارات درهم.

وتابعت أنه بالمقارنة مع مارس 2021، ارتفع عدد المعاملات العقارية على المخطط في أبريل بنسبة 12.9%، وهو المعدل الأعلى خلال فترة 14 شهرا، فيما انخفض عدد الصفقات العقارية في السوق الثانوية/‏‏الجاهزة بنسبة 0.92%، وهو الانخفاض الأول خلال 11 شهرا، مشيرة إلى أن “أبريل 2021، شهد أكبر عدد من الصفقات الشهرية للعقارات على المخطط منذ فبراير 2020، في مؤشر على انتعاش القطاع”.

وأشارت آباد، إلى أن مدينة محمد بن راشد سجلت أعلى نسبة مبيعات لوحدات الفلل/‏‏ منازل الـ”تاون هاوس” بنسبة 18.5% من إجمالي صفقات البيع في أبريل 2021، تلتها منطقة دبي لاند بنسبة 10.3%، ثم دبي هيلز إستيت بنسبة 9.4%، وبعدها رُكان بنسبة 5%، ثم تاون سكوير بنسبة 4.9%.

وأضافت أنه بالنسبة إلى الشقق، فقد سجلت مرسى دبي أعلى معدل لصفقات البيع بنسبة 8.5% من إجمالي الصفقات، تلتها قرية جميرا الدائرية» بنسبة 8.4%، ثم أبراج بحيرات جميرا بنسبة 7.6%، ثم داون تاون دبي بنسبة 7.3%، وأخيرا الخليج التجاري بنسبة 5.4%.

المصدر: الإمارات اليوم

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