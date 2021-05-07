سوريا – شهدت العاصمة السورية دمشق مسيرة نظمتها “اللجنة التحضيرية لإحياء يوم القدس” إحياء للمناسبة وجاءت تحت عنوان “القدس أقرب”.

وانطلقت المسيرة من مدخل سوق الحميدية باتجاه الجامع الأموي، بمشاركة عدد من الشخصيات الحزبية السورية وفصائل فلسطينية.

ويشارك عدد من الدول الإسلامية والعربية في إحياء هذا اليوم الذي انطلقت فكرته من إيران عام 1979.

وفي ذلك التاريخ دعا المرشد الأعلي للثورة الإسلامية في إيران “روح الله الخميني” إلى تحديد يوم الجمعة الأخير من رمضان سنويا للتضامن مع فلسطين.

وتتزامن الاحتفالات بيوم القدس مع تصعيد تشهده مدينة القدس منذ نحو 10 أيام إثر محاولات مستوطنين إبعاد عائلات فلسطينية من منازلها في المدينة، وهو ما أدى إلى مواجهات ورفع شعارات عنصرية تطالب الفلسطينيين بالخروج من أرضهم.

المصدر: RT

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