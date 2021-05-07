إسبانيا – أطاح الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا بالإسباني رافائيل نادال المصنف الأول، من الدور ربع النهائي لبطولة مدريد الإسبانية للماسترز ذات الألف نقطة بكرة المضرب اليوم الجمعة.

وتغلب زفيريف على “الماتادور” صاحب الأرض بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4، ليضرب موعدا في المربع الذهبي مع النمساوي دومينيك تيم الفائز على الأمريكي جون إيسنر 3-6 و6-3 و6-4.

وفي المباراة الأولى، وجه زفيريف ضربة موجعة لـ”ملك” الملاعب الترابية قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولته المفضلة رولان غاروس (بين 30 مايو و13 يونيو) عندما أقصاه من الدور ربع النهائي.

وعانى نادال شريك السويسري روجر فيدرر في الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى (20 لكل منها) وصاحب الرقم القياسي في رولان غاروس (13 لقبا)، الأمرين في مواجهة زفيريف وخسر أمامه للمرة الثالثة في 8 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وفي المباراة الثانية، قلب تيم الطاولة على إيسنر ليحجز بطاقته إلى دور الأربعة وخوض مباراة ثأرية أمام زفيريف الذي حرمه من اللقب عام 2018.

وخرج تيم الباحث عن لقبه الـ18 في مسيرته الاحترافية والثاني في الماسترز فائزا للمرة الثالثة في رابع مواجهة جمعته مع إيسنر حيث جاء الفوز الوحيد للأمريكي في بكين عام 2015.

المصدر: أ ف ب

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