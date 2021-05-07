ليبيا – قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل إن إقالة عماد الطرابلسي من منصب مدير جهاز الاستخبارات وتعيين حسين العائب بدلًا منه أعاد الأمور لنصابها، موضحًا أن الخطوة بداية الانضباط داخل أهم جهاز أمني في الدولة.

شوايل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أكد أن جهاز الاستخبارات كان مخطوفًا من قبل الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن استخبارات العالم امتنعت عن التعامل مع الجهاز الليبي؛ نظرًا لقلة ثقتها فيمن يتحكمون به.

ولفت إلى أن جهاز الاستخبارات أساس القرار السياسي، معتبرًا إقالة الطرابلسي بداية للتوجه لأن نكون دولة ذات سيادة، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها العائب. ستكون هناك نتائج إيجابية للعمل الاستخباراتي الليبي.

وأوضح أن الرئيس الجديد ستكون له قدرة كبيرة على التعامل مع الميليشيات المسيطرة على مفاصل الدولة، نظرًا لخبرته في العمل الاستخباراتي.

شوايل أكد على أن أهم الملفات التي يجب أن يبدأ بها تنظيف الجهاز من الداخل، وإبعاد المحسوبين على الميليشيات والاعتماد على أصحاب الخبرة.

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