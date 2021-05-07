ليبيا – قال المفكر السياسي المصري وعضو مجلس الشيوخ عبد المنعم سعيد إن هناك قائمة من المطالب المصرية قدمت خلال الاجتماع الأخير تتعلق بموقف العناصر المدانة في جرائم الإرهاب والتي تقيم في تركيا، بخلاف تسوية بعض الأمور المتعلقة بالأزمة الليبية، والعلاقات المتبادلة بين البلدين ذات الطبيعة الاقتصادية، في حين تنظر تركيا إلى أمور تهمها تتعلق بعضويتها في منتدى شرق المتوسط الذي تعتبر نفسها جزءًا منه من الناحية الجغرافية.

سعيد وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، أوضح أن الاجتماع الأخير وتطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاس على الأزمة الليبية، فكل تحسن في العلاقات المصرية التركية يكون له ارتداد إيجابي على الأزمة الليبية.

وأضاف: “بطبيعة الحال فالأزمة الليبية معقدة وبها الكثير من الخلافات بين الليبيين أنفسهم، ولكن هناك أزمة كبرى بوجود المرتزقة على الأراضي الليبية وبعضهم لا يريد المغادرة”.

وتابع حديثه: “سنكون على أبواب مزيد من التحسن في الموقف الليبية، خاصة مع تطور العلاقات بين القاهرة وطرابلس بعودة العلاقات الاقتصادية وحركة الطيران المباشر”.

سعيد أكد أنه رغم المضي قدمًا في تحسن العلاقات بين مصر وتركيا، لكن ما تزال هناك نقاط للتسوية تتعلق بالملف الليبي خلال الشهور المقبلة.

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