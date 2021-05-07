كلوب ليس واثقا من إنهاء ليفربول للدوري ضمن المربع الذهبي

كلوب ليس واثقا من إنهاء ليفربول للدوري ضمن المربع الذهبي

إنجلترا – قلل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي من فرص فريقه في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب إن الفوز بالمباريات الخمس المتبقية لليفربول في الدوري قد لا يكون كافيا لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الموسم الماضي لكنه واجه إصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السابع حاليا متأخرا بسبع نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه ساوثهامبتون غدا السبت: “لست واثقا من فرصتنا في إنهاء الموسم في المربع الذهبي لكننا سنحاول جاهدين لتحقيق هذا الهدف”.

وأقر كلوب بأن فريقه وجد صعوبة في التعامل مع إصابات خطيرة للاعبين بارزين مثل فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب وجوردان هندرسون ضمن آخرين.

وقال: “ربما يعتقد الناس أننا نختلق الأعذار لكننا فقدنا جهود خط الدفاع كاملا. لعب الفريق بساق مكسورة. يمكنك أن تعرج لكن بعد أن تحول لاعبو الوسط لأداء دور المدافعين وتعرض العمود الفقري للفريق للكسر أصبح تجاوز هذا الوضع صعبا جدا”.

وتابع: “لكني أتعلم الدروس دائما من المواقف المختلفة. سأستغل هذه الخبرات في عملي المستقبلي”.

وتأجلت مباراة ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي بسبب احتجاجات في “أولد ترافورد” معقل “الشياطين الحمر”.

وعبر كلوب عن مساندته لحق الجماهير في التظاهر لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية.

وقال: “أؤمن بالديمقراطية. أشجع الناس على التعبير عن رأيهم .. سمعت أن بعض أفراد الشرطة أصيبوا وما كان لهذا أن يحدث.. لم تكن احتجاجات سلمية تماما”.

المصدر: رويترز

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