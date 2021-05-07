مانشستر يونايتد يقصي روما ويضرب موعدا مع فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد يقصي روما ويضرب موعدا مع فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

إيطاليا – تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني إلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بتخطيهما في نصف النهائي روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي على الترتيب.

وتأهل مانشستر يونايتد رغم خسارته امس أمام مضيفه روما في إياب نصف النهائي بنتيجة 3-2، بفضل فوزه الكاسح في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 6-2، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 8-5.

وسجل ثلاثية روما كل من البوسني إيدين دجيكو وبريان كريستانتي ومدافع اليونايتد البرازيلي أليكس تيليس بالخطأ في مرماه في الدقائق 57 و60 و83 على الترتيب، فيما سجل ثنائية “الشياطين الحمر” الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقتين 39 و68.

وسيواجه اليونايتد في المباراة النهائية فريق فياريال الذي بلغ النهائي بدوره اليوم، بعد أن فرض التعادل السلبي على مضيفه أرسنال في إياب قبل النهائي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

وستقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في الـ26 من مايو الجاري على أرضية ملعب “إنيرغا غدانسك” في بولندا.

المصدر: RT

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