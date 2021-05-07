إنجلترا – توج الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري بكرة القدم امس بجائزة لوريوس سبورت للإلهام الرياضي لعام 2021.

وحسب “لوريوس” فإن صلاح نال الجائزة بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعد غياب دام 30 عاما، كما ساعد أيضا في مشاريع التجديد في مسقط رأسه، وتبرع بالمال لبناء مدرسة ومستشفى ووحدة إسعاف.

وقال صلاح بعد نيله الجائزة: “أنا فخور جدا باختياري من قبل أكاديمية لوريوس لهذه الجائزة. كان عام 2020 صعبا للغاية. نحن بحاجة إلى التعلم من هذه التجربة، ودعم بعضنا البعض وبذل قصارى جهدنا للتطلع إلى المستقبل”.

وأنشئت الجائزة عام 1999، وأقيم الحفل الأول في 25 مايو 2000 في مونت كارلو.

كما أحرز بايرن ميونخ جائزة لوريوس لأفضل فريق بعد تتويجه العام الماضي بالسداسية التاريخية.

المصدر: LaureusSport/twitter

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