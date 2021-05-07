إسبانيا – ودع الروسي دانييل مدفيديف بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب بعد خسارته في الدور الثالث اليوم الخميس، أمام التشيلي كريستيان كارين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر مدفيديف المجموعة الأولى 6-4، قبل أن يعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية 7-6، واحتكم اللاعبان لمجموعة ثالثة فاصلة أنهاها التشيلي بسهولة لمصلحته بنتيجة 6-1 ليفوز بالمباراة التي استغرقت ساعتين و30 دقيقة.

وسيواجه كارين في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو بريتيني والأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس.

كما ودع الروسي أندريه روبليوف البطولة بخسارته أمام الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و7-6، خلال ساعتين و5 دقائق.

وسيواجه إيسنر في الدور ربع النهائي النمساوي دومينيك تيم الفائز بدوره على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين نظيفتين 7-6 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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