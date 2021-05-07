ليبيا – تشارك أكبر 50 شركة بناء تركية في معرض “Turkish Expo Construction” الذي سيفتح أبوابه بين 29-31 مايو بالعاصمة طرابلس.

وبحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية ينظم المعرض شركة “ICF للمعارض” التركية برعاية اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الليبية من أجل البدء بإعادة إعمار ليبيا.

ومن المنتظر أن يزور المعرض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ووزراء ومسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ومستثمرون.

وفي حديث للأناضول، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “ICF للمعارض مسعود أقبنار أن رجال الأعمال الأتراك التقوا الدبيبة مع 14 وزيرا من حكومته،أثناء زيارتهم الأخيرة إلى تركيا.

وأكد أنّ رجال الأعمال أعربوا عن حماسهم تجاه دعوة الدبيبة رجال الأعمال الأتراك إلى العودة من جديد إلى ليبيا.

وبين أقبينار أنّ ليبيا على رأس الدول التي يعرفها رجال الأعمال الأتراك لاستثماراتهم الطويلة فيها.

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