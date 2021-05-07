ليبيا – أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مواصلة بلاده دعم جهود المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية وتحقيق المصالحة وإخراج القوات الأجنبية وإجراء والانتخابات في موعدها.

تأكيد نورلاند جاء وفقًا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية جاء خلال لقائه بعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في العاصمة التونسية، في إطار التشاور المتواصل بين ليبيا والولايات المتحدة، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.

ولفت اللافي إلى أن الولايات المتحدة دعمت السلطة التنفيذية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهي مستمرة في دعم المسار الديموقراطي والاستقرار الأمني والعسكري ودعم توحيد المؤسسات.

ومن جانبه قال السفير نورلاند: “عقدت اجتماعًا إيجابيًا مع عضو المجلس الرئاسي اللافي، واستمعت بارتياح كبير إلى الخطوات التي يقترحها المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية – وهو هدف حاسم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في تشاد، ,وأيضًا هدف يجب السعي له بطريقة تحظى بالاتفاق وبدعم من جميع الأطراف”.

وكشف نورلاند على أنه ناقش أيضًا خلال الاجتماع الجهود الخاصة التي يبذلها المجلس الرئاسي لتعزيز المصالحة الوطنية، والأهمية الحاسمة لبدء انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والتحضير للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو الذي دعت إليه خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن رقم 2570″.

Share and Enjoy ! 0 Shares