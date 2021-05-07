فيينا – أغلقت أسعار النفط منخفضة امس متخلية عن مكاسبها المبكرة تحت ضغط تنامي إصابات كورونا في الهند ومناطق أخرى من العالم، وذلك رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وهبط خام “برنت” 87 سنتا بما يعادل 1.3% ليتحدد سعر التسوية عند 68.09 دولار للبرميل. من جهتها، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بـ 92 سنتا أو 1.4% إلى 64.71 دولار عند الإقفال.

وقال كبير المحللين لدى “برايس فيوتشرز غروب” في شيكاغو، فيل فلين: “عندما خفضت السعودية سعر بيع خامها، كان ذلك تذكيرا حادا باستمرار بعض جيوب كوفيد الخطرة والتي قد تؤثر على الطلب”.

وبلغ سعر خامي القياس الأربعاء، أعلى مستوياته منذ منتصف مارس الماضي، لكنهما تراجعا لاحقا ليغلقا دون تغير يذكر بعد مكاسب على مدار يومين.

بدوره، قال “كومرتس بنك”: “أرقام الإصابات الجديدة القياسية في الهند تصنع عناوين الأخبار وتغذي المخاوف من أن تعافي الطلب قد يكون أبطأ”.

وتسجل الهند إصابات ووفيات يومية قياسية بـ”كوفيد-19″، مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى في أنحاء ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، مما يعصف بالآمال في أن تكون موجته الثانية المميتة قد أوشكت على بلوغ ذروتها.

المصدر: “رويترز”

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