ليبيا – إتهمت وسائل إعلام إيطالية خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على قوارب صيد إيطالية مبحرة قبالة الساحل الليبي ما أدى لإصابة قبطان إيطالي بجروح طفيفة.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد نقلت وسائل إعلام إيطالية عن عمدة ميناء مزارا ديل فالو للصيد غرب صقلية سالفاتور كوينسي قوله إن خفر السواحل الليبيين أطلقوا النار على مستوى الصيادين تجاه القارب الذي كان قبالة مدينة مصراتة.

وأضاف كوينسي أن وحدة بحرية إيطالية توجهت لمساعدة القبطان الذي أصيب في ذراعه مشيرًا إلى أنها ثاني حادثة إطلاق نار على صيادين في غضون أسبوع.

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