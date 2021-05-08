أندية دوري السوبر الأوروبي عرضة للعقوبات بعد اتفاق “اليويفا” مع “المنشقين”

أندية دوري السوبر الأوروبي عرضة للعقوبات بعد اتفاق “اليويفا” مع “المنشقين”

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” امس أن الأندية الثلاثة المتبقية بمشروع دوري السوبر الأوروبي “الانفصالي” وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، ستتعرض للعقوبات.

ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق “اليويفا” مع تسعة أندية أخرى انضمت للخطة في البداية، قبل أن تعلن انسحابها بعد أقل من 48 ساعة على إعلان تأسيس الدوري الجديد.

وأوضح “اليويفا” في بيان رسمي أن الأندية التسعة، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال من إنجلترا، وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا، وأتليتيكو مدريد الإسباني، وقعت على “إعلان التزام” يتضمن خطوات “لإعادة الدمج”.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس “اليويفا”: “اعترفت هذه الأندية بأخطائها بسرعة واتخذت إجراءات تظهر ندمها والتزامها في المستقبل”.

وأضاف: “لا يمكن قول نفس الشيء عن الأندية التي لا تزال مرتبطة بما يسمى بدوري السوبر وسيتعامل اليويفا مع هذه الأندية في وقت لاحق”.

وأكد “اليويفا” أنه سيبدأ الآن إجراءات انضباطية ضد يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.

وتابع تشيفرين: “يحتفظ اليويفا بحقوق اتخاذ أي إجراء مناسب ضد هذه الأندية التي ترفض حتى الآن التخلي عما يسمى بدوري السوبر وستحال القضية إلى اللجان الانضباطية المعنية باليويفا”.

واتفقت الأندية التسعة العائدة إلى كنف “اليويفا” على “اتخاذ كل الخطوات في حدود قوتها” لإنهاء صلتها بدوري السوبر الأوروبي “كبادرة لحسن النوايا”.

وأشار اليويفا إلى الاتفاق مع الأندية على التبرع بمبلغ إجمالي 15 مليون يورو (18.23 مليون دولار) لخدمة الأطفال والشباب وملاعب كرة القدم في مجتمعات محلية داخل أوروبا ومنها بريطانيا.

كما اتفقت الأندية على خصم خمسة في المئة من أي إيرادات نظير المشاركة في موسم واحد بدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.

ويقضي الاتفاق بقبول الأندية دفع 100 مليون يورو غرامات إذا لعبت في مسابقة غير مصرح بها أو 50 مليون يورو في حالة خرق التزام آخر من الإعلان.

وأعلن 12 ناديا عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي لكن الخطة انهارت بعد 48 ساعة فقط.

وخطط دوري السوبر لزيادة إيرادات أندية الصفوة في أوروبا والسماح لها بتوزيع المزيد من الأموال على البقية.

لكن “اليويفا” رأى مثل الأندية الأخرى والجماهير أن دوري السوبر يخدم فقط مصالح أندية الصفوة وأنها مسابقة مغلقة ضد النظام طويل الأجل للكرة الأوروبية.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares