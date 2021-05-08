سوريا – أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما قضى بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولارا) للعاملين في الدولة و40 ألفا للمتقاعدين

ويحدد المرسوم رقم 14 لعام 2021 قيمة المنحة بـ 50 ألف ليرة سورية، لجميع العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين كما تشمل “المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين”.

بينما تبلغ قيمتها 40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات.

ويوضح المرسوم أن المنحة “معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى”.

المصدر : RT + سانا

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