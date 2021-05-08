واشنطن – أعلن البيت الأبيض امس أن الولايات المتحدة لم تطرح أي شروط مسبقة لعقد لقاء قمّة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين.

وفي موجز صحفي يومي قالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين بساكي، ردا على سؤال عن إمكانية أن تسحب الولايات المتحدة دعوتها لقمة ترامب بوتين إذا اتخذت الأمور مسارا ستراه واشنطن غير مقبول: “الدعوة لتنظيم اللقاء لم تكن مشروطة بأن يتم حل جميع المشكلات” العالقة بين واشنطن وموسكو.

وتابعت: “نتوقع أن تبقى بيننا الخلافات وبالطبع سنستعرضها أثناء هذا اللقاء إن عقد”.

ومع أن بساكي أكدت أن واشنطن لم تطرح أي شرط مسبق للقاء، إلا أنها أوضحت أن الولايات المتحدة ستواصل الإعراب عن “قلقها”، وستحرص على أن “تكون هناك عواقب عندما تستدعي تصرفات روسيا ذلك”.

وكان بايدن أوضح الثلاثاء الماضي أنه يعول على لقاء بوتين في إطار زيارة سيقوم بها إلى أوروبا في يونيو المقبل.

وفي 13 أبريل أجرى رئيسا البلدين اتصالا هاتفيا كان الثاني منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وبحث بوتين وبايدن العلاقات بين البلدين وجملة من القضايا الدولية وأوضح البيت الأبيض أن بايدن عرض على نظيره الروسي عقد لقاء ثنائي في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المصدر: “تاس”

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