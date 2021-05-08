ليبيا – نفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية فرض غرامة عليها من قبل السلطات السودانية تقدر بـ2.5 مليون دولار بسبب نزول 50 راكبًا سودانيًا وليبيًا في مطار الخرطوم لم يخضعوا لفحص كورونا.

الشركة أوضحت في بيان لها أن ما روجت له بعض وسائل التواصل الاجتماعي هو من قبيل اللغط والبيانات غير الصحيحة، مضيفةً أنه لا يمكن أبدًا فرض غرامات بهذه المبالغ على شركة طيران مهما كانت المسببات.

وشددت الخطوط الجوية الإفريقية في بيانها على التزامها بمعايير السلامة الدولية المتعلقة بإجراءات كورونا، مشيرةً إلى أنها فتحت تحقيقًا في الواقعة وسيتم معالجة أي إشكالات قد تظهر بما يمكن من تسيير الرحلات بشكل منظم.

وقالت إن إجراءات التحقق من حوزة المسافرين لشهادة خلو من الإصابة بفيروس كورونا تتم عبر 3 جهات بمطار معيتيقة الدولي من بينها السلطة الحكومية الصحية التي تمنع وصول أي مسافر دون إبراز شهادة التحليل.

Share and Enjoy ! 0 Shares