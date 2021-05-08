السعودية – أعلنت الشرطة السعودية القبض على مرتكبي جريمة السطو المسلح التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابعة لإحدى الشركات المرخصة، حيث استولوا على مبلغ 950 ألف ريال تحت تهديد السلاح.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن “المتابعة الأمنية لجريمة السطو المسلح، التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابع لإحدى الشركات المرخصة بتاريخ 14 رمضان 1442هجري ( 26 أبريل 2021)، واستيلاء الجناة على مبلغ (950,000) ريال من طاقم ناقلة الأموال، تحت التهديد بالسلاح، عند قيامهم بالتغذية النقدية لأحد أجهزة الصرف الآلي بمحافظة الدلم، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر، والقبض عليهما، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهما بارتكاب جريمة السطو”.

وأضاف: “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بما نسب إليهما، فيما تم استرداد جزء من المبالغ المسلوبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

المصدر: “عكاظ” + RT

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