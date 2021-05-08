السودان – أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده اجتازت بنجاح مراجعة ثانية من قبل صندوق النقد الدولي، ما يشكل خطوة نحو تخفيف عبء الديون المتراكمة لديه.

وكتب الوزير على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “اجتاز السودان بنجاح المراجعة الثانية ضمن البرنامج المشرف عليه من قبل خبراء صندوق النقد الدولي (SMP) الذي من المأمول أن يسفر عن تخفيف ملموس للدين بالإضافة إلى تقديم خطوط ائتمانية جديدة”.

ويمهد نجاح هذه المراجعة الطريق لقبول السودان في مبادرة خاصة بمساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

المصدر: RT + رويترز

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